На Доме офицеров в Екатеринбурге останется барельеф со Сталиным

17.28 Четверг, 11 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурга, который ранее отклонил иск историка Алексея Мосина, требовавшего снять барельеф Сталина со здания Окружного дома офицеров.

Напомним, что историк Алексей Мосин подал иск в суд, потребовав от руководства Окружного Дома офицеров снять с фасада здания барельеф с изображением Сталина. Кировский районный суд отклонил иск Мосина. Тогда историк подал апелляцию на решение районного суда в областной суд. Однако и Свердловский облсуд оставил апелляцию без удовлетворения.

Барельеф с изображением профиля Сталина заметили на здании Дома офицеров в Екатеринбурге в декабре 2021 года. Руководство Дома офицеров объяснило это желанием восстановить изначальный облик здания, которое является памятником архитектуры. При этом качество реставрационных работ вызвало критику со стороны общественников.

Что же касается скандального барельефа, некоторые екатеринбуржцы приняли «новый декор» ОДО как оскорбление памяти репрессированных в годы сталинского террора. Горожане выходили к Дому офицеров на пикеты и митинги.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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