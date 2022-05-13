По решению суда Сталин останется висеть на здании Дома офицеров в Екатеринбурге
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
В Кировском районном суде города Екатеринбурга завершилось рассмотрение иска историка Алексея Мосина, который требовал от руководства Окружного Дома офицеров снять с фасада здания барельеф с изображением Сталина. Суд иск отклонил, а, значит, Сталин остаётся висеть.
По крайней мере, остаётся висеть до решения суда более высокой инстанции. Истец и представляющий его интересы адвокат Алексей Антонов уже готовят апелляционную жалобу. Правда, надежд на то, что среди областных судей антисталинистов окажется больше, чем в суде районном, не очень много. Ведь военные у нас сейчас в повышенной чести, а жёсткое руководство страной, сопровождаемое репрессиями, — в моде. Потому и лик советского тирана появился в Екатеринбурге именно сейчас, а не в какое-либо другое время.
Барельеф с изображением профиля Сталина заметили на здании Дома офицеров в декабре прошлого года. Руководство Дома офицеров объяснило это желанием восстановить изначальный облик здания, которое является памятником архитектуры. При этом качество реставрационных работ вызвали критику со стороны специалистов. Что же касается скандального барельефа, многие в Екатеринбурге приняли «новый декор» ОДО как оскорбление памяти репрессированных в годы сталинского террора. Чтобы выразить своё возмущение, к «отреставрированному» зданию горожане выходили с пикетами и даже митингами.
По крайней мере, остаётся висеть до решения суда более высокой инстанции. Истец и представляющий его интересы адвокат Алексей Антонов уже готовят апелляционную жалобу. Правда, надежд на то, что среди областных судей антисталинистов окажется больше, чем в суде районном, не очень много. Ведь военные у нас сейчас в повышенной чести, а жёсткое руководство страной, сопровождаемое репрессиями, — в моде. Потому и лик советского тирана появился в Екатеринбурге именно сейчас, а не в какое-либо другое время.
Барельеф с изображением профиля Сталина заметили на здании Дома офицеров в декабре прошлого года. Руководство Дома офицеров объяснило это желанием восстановить изначальный облик здания, которое является памятником архитектуры. При этом качество реставрационных работ вызвали критику со стороны специалистов. Что же касается скандального барельефа, многие в Екатеринбурге приняли «новый декор» ОДО как оскорбление памяти репрессированных в годы сталинского террора. Чтобы выразить своё возмущение, к «отреставрированному» зданию горожане выходили с пикетами и даже митингами.
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