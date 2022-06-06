После суда над «Вечерними ведомостями» в Екатеринбурге готовятся провести митинг в защиту свободы слова

– Хотим ли мы такой «свободы» слова? Хотим ли мы бояться последствий за простое сообщение случившихся фактов? Хотим ли мы ограничивать сами себя в выражении своих мыслей даже на собственной страничке в социальной сети? Но статья 29 Конституции РФ, за которую многие уральцы голосовали, не страшась эпидемии коронавируса, гласит обратное – она гарантирует свободу мысли и слова, права производить и получать информацию, свободу массовой информации, недопущение цензуры, – отмечают организаторы митинга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости