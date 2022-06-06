После суда над «Вечерними ведомостями» в Екатеринбурге готовятся провести митинг в защиту свободы слова
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Свердловская областная организация «Левое социалистическое движение» подала в МОБ уведомление о проведении митинга в Екатеринбурге в защиту свободы слова. Поводом для организации акции стало решение суда о штрафе издателю «Вечерних ведомостей».
Напомним, что Кировский районный суд назначил штраф издателю «Вечерних ведомостей» в размере 150 тысяч рублей за пост в телеграм-канале, в котором суд и полиция увидела «дискредитацию ВС РФ». Пост содержал в себе заметку о задержании уличного художника Леонида Черного и фотографию с частично заблюренными стикерами с буквой Z.
Кроме того, «Вечерние ведомости» вменяют еще 54 факта дискредитации российской армии из-за постов об акциях протеста.
В организации «Левое социалистическое движение» отмечают, что в таких условиях уральское издание Znak.com решило прекратить свою журналистскую деятельность, другое городское издание – It’s My City – оказалось заблокированным.
Планируется, что митинг проведут 22 июня в 17:30 на Площади Труда в Екатеринбурге. Организаторы надеются, что свердловское министерство общественной безопасности согласует публичное мероприятие. В первую очередь на акцию приглашают журналистское сообщество и всех, кто читает СМИ.
Напомним, что Кировский районный суд назначил штраф издателю «Вечерних ведомостей» в размере 150 тысяч рублей за пост в телеграм-канале, в котором суд и полиция увидела «дискредитацию ВС РФ». Пост содержал в себе заметку о задержании уличного художника Леонида Черного и фотографию с частично заблюренными стикерами с буквой Z.
Кроме того, «Вечерние ведомости» вменяют еще 54 факта дискредитации российской армии из-за постов об акциях протеста.
В организации «Левое социалистическое движение» отмечают, что в таких условиях уральское издание Znak.com решило прекратить свою журналистскую деятельность, другое городское издание – It’s My City – оказалось заблокированным.
– Хотим ли мы такой «свободы» слова? Хотим ли мы бояться последствий за простое сообщение случившихся фактов? Хотим ли мы ограничивать сами себя в выражении своих мыслей даже на собственной страничке в социальной сети? Но статья 29 Конституции РФ, за которую многие уральцы голосовали, не страшась эпидемии коронавируса, гласит обратное – она гарантирует свободу мысли и слова, права производить и получать информацию, свободу массовой информации, недопущение цензуры, – отмечают организаторы митинга.
Планируется, что митинг проведут 22 июня в 17:30 на Площади Труда в Екатеринбурге. Организаторы надеются, что свердловское министерство общественной безопасности согласует публичное мероприятие. В первую очередь на акцию приглашают журналистское сообщество и всех, кто читает СМИ.
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«Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
03 июня 2022
03 июня 2022