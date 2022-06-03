«Вечерним ведомостям» вменяют еще 54 факта дискредитации ВС РФ
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Изданию «Вечерние ведомости» вменяют еще 54 факта дискредитации российской армии. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего визита в полицию по новой повестке.
Речь идет о постах об акциях протеста. Почти все вменяемые публикации относятся исключительно к протестным акциям в разных формах.
Напомним, что 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным издателя «Вечерних ведомостей» ООО «ТехноТорг» по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП) за пост в телеграм-канале о задержании художника и назначил штраф в 150 000 рублей. Издание намерено обжаловать решение суда. Перед началом судебного заседания сотрудник полиции вручил директору издания Гузель Аиткуловой повестку о необходимости явиться 6 июня в отдел полиции.
Речь идет о постах об акциях протеста. Почти все вменяемые публикации относятся исключительно к протестным акциям в разных формах.
Напомним, что 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным издателя «Вечерних ведомостей» ООО «ТехноТорг» по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП) за пост в телеграм-канале о задержании художника и назначил штраф в 150 000 рублей. Издание намерено обжаловать решение суда. Перед началом судебного заседания сотрудник полиции вручил директору издания Гузель Аиткуловой повестку о необходимости явиться 6 июня в отдел полиции.
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«Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
03 июня 2022
03 июня 2022