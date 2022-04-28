Минюст РФ исключил единственного екатеринбуржца из списка СМИ-иноагентов
Александру Грезеву теперь не нужно будет сдавать отчёты и маркировать посты в соцсетях
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минюст РФ, обычно пополняющий список иностранных агентов по пятницам, уже вторую пятницу подряд исключает из него по нескольку человек — сегодня, 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади в Москве, ставших для многих символом политических репрессий в современной России, из реестра иностранных СМИ-иноагентов были исключены ещё четверо человек.
Среди «разжалованных» иноагентов оказался и единственный екатеринбуржец, включенный в этот реестр – Александр Грезев. Государство признало его иноагентом в конце сентября 2021 года. Поводом для включения в реестр Грезева послужило получение им нескольких тысяч рублей от другого иноагента – фонда «Лига избирателей»*, эти средства были предназначены для компенсации накладных расходов на организацию наблюдения на выборах (Грезев является координатором движения «Голос»**).
Александр Грезев рассказал «Вечерним ведомостям», что для него это событие одновременно и ожидаемое, и неожиданное.
— Я подавал требование об исключении из реестра в начале февраля, и сейчас вышел срок ответа по закону. Никаких финансирований из-за рубежа у меня не было, — заявил Грезев, добавив, что его заработок не связан с правозащитной деятельностью.
Отметим, что все шесть человек, исключенные из списка иностранных СМИ-иноагентов, были на руководящих ролях в движении в защиту прав избирателей «Голос»**. Представителей других общественных объединений из списка пока не исключали (всего в реестр иностранных СМИ-иноагентов было внесено 150 лиц, из которых 107 – физлица). Также пока ни разу никого не исключали из списка физлиц-иноагентов (не признанных иностранными СМИ) – впрочем, Минюст начал пополнять его только месяц назад.
Грезев был единственным жителем Екатеринбурга и Свердловской области, включённым в реестр иностранных СМИ-иноагентов. Ещё одной уроженкой Екатеринбурга, внесённой в данный реестр, является журналистка Александра Айнбиндер, которая в раннем возрасте переехала в Москву, а с недавних пор находится в эмиграции. В реестр обычных физлиц-иноагентов включен экс-депутат Екатеринбургской гордумы Леонид Волков, ныне также проживающий в эмиграции.
*Внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов
**Внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов
Среди «разжалованных» иноагентов оказался и единственный екатеринбуржец, включенный в этот реестр – Александр Грезев. Государство признало его иноагентом в конце сентября 2021 года. Поводом для включения в реестр Грезева послужило получение им нескольких тысяч рублей от другого иноагента – фонда «Лига избирателей»*, эти средства были предназначены для компенсации накладных расходов на организацию наблюдения на выборах (Грезев является координатором движения «Голос»**).
Александр Грезев рассказал «Вечерним ведомостям», что для него это событие одновременно и ожидаемое, и неожиданное.
— Я подавал требование об исключении из реестра в начале февраля, и сейчас вышел срок ответа по закону. Никаких финансирований из-за рубежа у меня не было, — заявил Грезев, добавив, что его заработок не связан с правозащитной деятельностью.
Отметим, что все шесть человек, исключенные из списка иностранных СМИ-иноагентов, были на руководящих ролях в движении в защиту прав избирателей «Голос»**. Представителей других общественных объединений из списка пока не исключали (всего в реестр иностранных СМИ-иноагентов было внесено 150 лиц, из которых 107 – физлица). Также пока ни разу никого не исключали из списка физлиц-иноагентов (не признанных иностранными СМИ) – впрочем, Минюст начал пополнять его только месяц назад.
Грезев был единственным жителем Екатеринбурга и Свердловской области, включённым в реестр иностранных СМИ-иноагентов. Ещё одной уроженкой Екатеринбурга, внесённой в данный реестр, является журналистка Александра Айнбиндер, которая в раннем возрасте переехала в Москву, а с недавних пор находится в эмиграции. В реестр обычных физлиц-иноагентов включен экс-депутат Екатеринбургской гордумы Леонид Волков, ныне также проживающий в эмиграции.
*Внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов
**Внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов
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