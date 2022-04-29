В уральской столице прошла первомайская демонстрация
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Впервые за два года в Екатеринбурге состоялась первомайская демонстрация, посвященная празднику весны и труда. По традиции шествие возглавлялось руководством региона и города.
В акции также приняли участие работники предприятий и представители профсоюзного движения, спортсменов. Колонны прошлись по проспекту Ленина и остановились на площади 1905 года, где состоялся митинг с концертом, сообщает департамент информполитики региона.
Напомним, что накануне в Свердловской области ослабили масочный режим. Теперь требование носить маски действует лишь в помещениях, где одновременно могут находиться более 50 человек.
В акции также приняли участие работники предприятий и представители профсоюзного движения, спортсменов. Колонны прошлись по проспекту Ленина и остановились на площади 1905 года, где состоялся митинг с концертом, сообщает департамент информполитики региона.
Напомним, что накануне в Свердловской области ослабили масочный режим. Теперь требование носить маски действует лишь в помещениях, где одновременно могут находиться более 50 человек.
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