Власти ослабили масочный режим в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Теперь масочный режим в Свердловской области будет действовать только в определенных местах – изменения в указ губернатора об антиковидных мерах органичивает перечень мест, где ношение масок обязательно.«Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», – значится в официальном сообщении властей.