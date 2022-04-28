Власти ослабили масочный режим в Свердловской области
Общество
Теперь масочный режим в Свердловской области будет действовать только в определенных местах – изменения в указ губернатора об антиковидных мерах органичивает перечень мест, где ношение масок обязательно.
«Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», – значится в официальном сообщении властей.
«Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», – значится в официальном сообщении властей.
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