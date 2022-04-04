В Екатеринбурге юриста Ройзмана Юлию Федотову оштрафовали за участие в митинге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Юриста Юлию Федотову, которая защищает в судах бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, оштрафовали за участие в шествии в поддержку оппозиционера Навального, которое проходило 21 апреля 2021 года.
В понедельник, 4 апреля, на Юлию Федотову составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал юриста виновной и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.
Юлия Федотова рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что не ходила на судебное заседание, так как «всё равно не узнала бы там ничего нового».
В понедельник, 4 апреля, на Юлию Федотову составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал юриста виновной и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.
Юлия Федотова рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что не ходила на судебное заседание, так как «всё равно не узнала бы там ничего нового».
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