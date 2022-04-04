На юриста Ройзмана в Екатеринбурге составили протокол за участие в митинге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На юриста Юлию Федотову, которая защищает в судах экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, составили протокол за участие в шествии в поддержку оппозиционера Алексей Навального.
Сегодня Юлию Федотову вызвали в полицию для составления протокола по 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ей вменяют участие в митинге, который проходил год назад – 21 апреля 2021 года. Юрист рассказала, что дело возбуждено по доносу некой гражданки.
Ранее бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману выписали штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в том же шествии.
Сегодня Юлию Федотову вызвали в полицию для составления протокола по 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ей вменяют участие в митинге, который проходил год назад – 21 апреля 2021 года. Юрист рассказала, что дело возбуждено по доносу некой гражданки.
Ранее бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману выписали штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в том же шествии.
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