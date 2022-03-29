В Екатеринбурге юриста Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге юриста Юлию Федотову, которая защищает в судах экс-мэра Евгения Ройзмана, вызвали в полицию для составления протокола за участие в митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).
Как рассказала Юлия Федотова корреспонденту «Вечерних ведомостей», в последний раз она присутствовала на каком-либо публичном мероприятии год назад – в апреле 2021 года. Пока Юлия может только догадываться, что ей вменяют.
Как рассказала Юлия Федотова корреспонденту «Вечерних ведомостей», в последний раз она присутствовала на каком-либо публичном мероприятии год назад – в апреле 2021 года. Пока Юлия может только догадываться, что ей вменяют.
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