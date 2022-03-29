Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили штраф за дискредитацию ВС РФ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ) за пост в соцсетях и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, что сегодня на бывшего мэра Екатеринбурга составили два протокола за дискредитацию ВС РФ. Сейчас началось рассмотрение второго дела.
Кроме того, на сайте суда появилось еще одно дело на Евгения Ройзмана, заседание по которому назначено на 7 апреля. Юрист Юлия Федотова заявила, что данный протокол был составлен в отсутствие Ройзмана, что, согласно КоАП, недопустимо.
В карточке дела значится статья 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Однако выяснилось, что на сайте указан некорректный номер статьи КоАП – Ройзмана обвиняют также в дискредитации ВС РФ за пост в соцсетях от 8 марта.
Напомним, что сегодня на бывшего мэра Екатеринбурга составили два протокола за дискредитацию ВС РФ. Сейчас началось рассмотрение второго дела.
Кроме того, на сайте суда появилось еще одно дело на Евгения Ройзмана, заседание по которому назначено на 7 апреля. Юрист Юлия Федотова заявила, что данный протокол был составлен в отсутствие Ройзмана, что, согласно КоАП, недопустимо.
В карточке дела значится статья 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Однако выяснилось, что на сайте указан некорректный номер статьи КоАП – Ройзмана обвиняют также в дискредитации ВС РФ за пост в соцсетях от 8 марта.
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Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола за дискредитацию ВС РФ
29 марта 2022
29 марта 2022