Консилиум врачей одобрил покупку лекарства ребенку, деньги на спасение которого собирал Фонд Ройзмана
Общество
Фото со страницы Евгения Ройзмана в Фейсбуке
Консилиум врачей одобрил покупку препарата «Золгенсма» для Марка Угрехелидзе со СМА. Напомним, что деньги на покупку лекарства для ребенка собирал Фонд Ройзмана.
Осенью прошлого года Фонд Ройзмана объявил сбор средств для Марка из Краснодара, страдающего СМА. На тот момент ему было три года. Требовалось собрать 121 миллион рублей, чтобы поставить спасительный укол «Золгенсма».
Благодаря неравнодушным людям со всего мира нужную сумму удалось собрать. Однако на пути мальчика к полному выздоровлению встал государственный благотворительный фонд «Круг добра». В России приобрести препарат «Золгенсма» можно только через него. Однако консилиум врачей, дающих для фонда оценку, кому давать доступ к лекарству, а кому нет, посчитал лечение Марка таким лекарством нецелесообразным. После этого разразился скандал.
В итоге Консилиум врачей в Краснодаре пересмотрел прежнее решение и все же разрешил купить самый дорогой в мире препарат для Марка Угрехелидзе. Теперь решение о закупке лекарства для ребенка должен принять фонд «Круг добра».
Осенью прошлого года Фонд Ройзмана объявил сбор средств для Марка из Краснодара, страдающего СМА. На тот момент ему было три года. Требовалось собрать 121 миллион рублей, чтобы поставить спасительный укол «Золгенсма».
Благодаря неравнодушным людям со всего мира нужную сумму удалось собрать. Однако на пути мальчика к полному выздоровлению встал государственный благотворительный фонд «Круг добра». В России приобрести препарат «Золгенсма» можно только через него. Однако консилиум врачей, дающих для фонда оценку, кому давать доступ к лекарству, а кому нет, посчитал лечение Марка таким лекарством нецелесообразным. После этого разразился скандал.
В итоге Консилиум врачей в Краснодаре пересмотрел прежнее решение и все же разрешил купить самый дорогой в мире препарат для Марка Угрехелидзе. Теперь решение о закупке лекарства для ребенка должен принять фонд «Круг добра».
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