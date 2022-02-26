В уральской столице прошел пикет в поддержку Донбасса
Общество
Фото: Максим Воробьев / E1.RU
Сегодня в центре Екатеринбурга на площади Труда прошел пикет в поддержку Донбасса. Он продлился меньше часа.
Как сообщает портал Е1, в нем приняли участие молодые люди, казаки и представители других патриотических организаций. Принять участие в акции пришло около 100 человек.
Рядом с местом проведения мероприятия был развернут мобильный пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-восточной части территории Украины.
Напомним, что сейчас в Екатеринбурге идет стихийная акция против войны. Протестующие разделились на группы и продолжают гулять по центральным улицам города.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Как сообщает портал Е1, в нем приняли участие молодые люди, казаки и представители других патриотических организаций. Принять участие в акции пришло около 100 человек.
Рядом с местом проведения мероприятия был развернут мобильный пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-восточной части территории Украины.
Напомним, что сейчас в Екатеринбурге идет стихийная акция против войны. Протестующие разделились на группы и продолжают гулять по центральным улицам города.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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