Протестующие разделились по центральным улицам Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге продолжается антивоенная акция. Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», протестующие разделились на группы и продолжили гулять по разным улицам в центре города.
Часть людей проходит возле городской администрации. Сообщается, что сейчас там очень мало полицейских. Другая часть — возле кинотеатра «Космос», где корреспондентом было замечено много правоохранителей.
Напомним, что в Екатеринбурге уже начались задержания. Среди задержанных председатель регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин и активист Александр Куделькин.
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Часть людей проходит возле городской администрации. Сообщается, что сейчас там очень мало полицейских. Другая часть — возле кинотеатра «Космос», где корреспондентом было замечено много правоохранителей.
Напомним, что в Екатеринбурге уже начались задержания. Среди задержанных председатель регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин и активист Александр Куделькин.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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