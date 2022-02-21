В Свердловской области для беженцев с Донбасса собрали 20 тонн гуманитарного груза
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Из Свердловской области для помощи беженцев из ДНР и ЛНР направили гуманитарную помощь. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Чемезов в своем аккаунте в Instagram.
Сегодня, 22 февраля, с Урала в Ростовскую область отправили фуру с гуманитарной помощью весом 20 тонн. Как уточняют в департаменте информполитики Свердловской области, груз направили в город Шахты.
Напомним, что в воскресенье, 20 февраля, в Екатеринбурге начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ДНР и ЛНР. Он расположился на улице Крылова, 2.
Ранее мы писали, что Свердловская область поможет беженцам не только гуманитарной помощью. Местные власти решили принять и разместить в регионе людей, эвакуированных с Донецка и Луганска.
Сегодня, 22 февраля, с Урала в Ростовскую область отправили фуру с гуманитарной помощью весом 20 тонн. Как уточняют в департаменте информполитики Свердловской области, груз направили в город Шахты.
Напомним, что в воскресенье, 20 февраля, в Екатеринбурге начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ДНР и ЛНР. Он расположился на улице Крылова, 2.
Ранее мы писали, что Свердловская область поможет беженцам не только гуманитарной помощью. Местные власти решили принять и разместить в регионе людей, эвакуированных с Донецка и Луганска.
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