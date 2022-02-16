Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область примет людей, эвакуированных с Донбасса. Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Павел Креков.
Глава региона Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группы для приема людей, эвакуировавшихся из ДНР и ЛНР. Профильные вопросы распределят между региональными Минсоцполитики, Минздравом и Минобразования.
Павел Креков отметил, что свердловчане уже активно заявляют о готовности помочь в приеме беженцев. Готовятся места для их размещения. Беженцев обеспечат необходимой медицинской помощью. В случае прибытия в область их специально обследуют. При желании эвакуировавшиеся смогут вакцинироваться.
Исполнительный директор свердловского отделения Красного Креста Марина Хабарова добавила, что беженцев разместят на базе санатория в городе Нижний Серги. Они заедут туда 25 февраля. Планируется также использовать санаторий в Реже.
Напомним, что 20 февраля в Свердловской области открылся пункт приема гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Он расположился в Екатеринбурге на улице Крылова, 2.
Глава региона Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группы для приема людей, эвакуировавшихся из ДНР и ЛНР. Профильные вопросы распределят между региональными Минсоцполитики, Минздравом и Минобразования.
Павел Креков отметил, что свердловчане уже активно заявляют о готовности помочь в приеме беженцев. Готовятся места для их размещения. Беженцев обеспечат необходимой медицинской помощью. В случае прибытия в область их специально обследуют. При желании эвакуировавшиеся смогут вакцинироваться.
– Хочу поблагодарить активных граждан, которые уже заявили о готовности предоставить вещи и принять знакомых, – за эти годы выстроилось много человеческих контактов с теми, кто сейчас вынужден временно покинуть своё жилье. Постараемся сделать так, чтобы они и в прямом, и переносном смысле слова обогрелись, – заявил Креков.
Исполнительный директор свердловского отделения Красного Креста Марина Хабарова добавила, что беженцев разместят на базе санатория в городе Нижний Серги. Они заедут туда 25 февраля. Планируется также использовать санаторий в Реже.
Напомним, что 20 февраля в Свердловской области открылся пункт приема гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Он расположился в Екатеринбурге на улице Крылова, 2.
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