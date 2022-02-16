Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область

– Хочу поблагодарить активных граждан, которые уже заявили о готовности предоставить вещи и принять знакомых, – за эти годы выстроилось много человеческих контактов с теми, кто сейчас вынужден временно покинуть своё жилье. Постараемся сделать так, чтобы они и в прямом, и переносном смысле слова обогрелись, – заявил Креков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости