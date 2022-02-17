В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных с Донбасса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Пункт начал работать в воскресенье, 20 февраля, на базе Дома добровольцев на улице Крылова, 2. Его организовали общественная благотворительная организация «Российский Красный Крест», добровольцы общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловские единороссы.
В пункте сбора помощи у свердловчан готовы принять товары первой необходимости, одежду и продукцию длительного хранения для прибывших в Россию беженцев. Все детали можно уточнить в ситуационном центре Дома добровольцев по телефону 8 (343) 382-23-77.
Напомним, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики объявили массовую эвакуацию мирных жителей в Россию. Это связано с обострением ситуации в ДНР и ЛНР.
Пункт начал работать в воскресенье, 20 февраля, на базе Дома добровольцев на улице Крылова, 2. Его организовали общественная благотворительная организация «Российский Красный Крест», добровольцы общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловские единороссы.
В пункте сбора помощи у свердловчан готовы принять товары первой необходимости, одежду и продукцию длительного хранения для прибывших в Россию беженцев. Все детали можно уточнить в ситуационном центре Дома добровольцев по телефону 8 (343) 382-23-77.
Напомним, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики объявили массовую эвакуацию мирных жителей в Россию. Это связано с обострением ситуации в ДНР и ЛНР.
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