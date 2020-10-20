В парке УрГУПС продолжат рубить деревья, несмотря на протесты горожан
Общество
Фото: скриншот из видеоролика
В Екатеринбурге, несмотря на нежелание местных жителей, продолжится строительство бассейна и вырубка полусотни деревьев в парке УрГУПС. Об этом в Facebook написал кандидат в депутаты ЕГД Владислав Постников.
«Благодаря инсайдерам из моего родного вуза – УрГУПС – получил информацию с недавнего заседания Учёного совета (24 сентября 2020). Судя по ней, можно говорить о том, что несмотря на явное неприятие жителями района (да и многими сотрудниками университета) планов по строительству здания бассейна в центре парка, несмотря на незаконную вырубку полусотни деревьев, руководство университета намерено продолжать работы по подготовке к строительству бассейна», – написано в посте.
Напомним, что 7 октября в парке УрГУПС началось проведение буровых работ. Ранее транспортная прокуратура признала вырубку деревьев на территории парка незаконной. Представители университета попытались обжаловать данное решение. Разбирательство пройдет 23 октября.
«Благодаря инсайдерам из моего родного вуза – УрГУПС – получил информацию с недавнего заседания Учёного совета (24 сентября 2020). Судя по ней, можно говорить о том, что несмотря на явное неприятие жителями района (да и многими сотрудниками университета) планов по строительству здания бассейна в центре парка, несмотря на незаконную вырубку полусотни деревьев, руководство университета намерено продолжать работы по подготовке к строительству бассейна», – написано в посте.
Напомним, что 7 октября в парке УрГУПС началось проведение буровых работ. Ранее транспортная прокуратура признала вырубку деревьев на территории парка незаконной. Представители университета попытались обжаловать данное решение. Разбирательство пройдет 23 октября.
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