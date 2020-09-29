В парке УрГУПС, за который борются общественники, начались строительные работы

11.39 Среда, 7 октября 2020
Общество
Фото: скриншот из видеоролика
Сегодня, 7 октября, в парке УрГУПС началось проведение буровых работ. Об этом заявил депутат городской Думы Екатеринбурга Константин Киселев.

«Сейчас в парке УрГУПС. Идут буровые работы. Парк продолжают уничтожать. И это при том, что идут суды по вырубке деревьев. При том, что все люди за сохранение Парка. При том, что нас уверяли, что стройки не будет», – написал Киселев в своем Facebook.

Напомним, что ранее транспортная прокуратура признала вырубку деревьев на территории парка УрГУПС незаконной, после чего представители университета попытались обжаловать это решение новым заключением специалиста об аварийности деревьев. Разбирательство пройдет 23 октября – на нем общественники намерены доказать, что вырубка здоровых деревьев в 2019 году ущемила права жителей на благоприятную окружающую среду.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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