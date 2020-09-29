Суд рассмотрит законность вырубки в парке УрГУПС 23 октября

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Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) обжаловал представление транспортной прокуратуры от 20 марта 2020 года, которая признала вырубку деревьев на территории парка УрГУПС незаконной.Представители университета принесли в заседание заключение специалиста, согласно которому все вырубленные в декабре 2019 года деревья были аварийными. Ранее заключение об их аварийности нигде не фигурировало.Суд отложил разбирательство — следующее заседание состоится 23 октября. Общественники и местные жители, выступающие в защиту парка, намерены на нём доказать, что в 2019 году были вырублены здоровые деревья, тем самым ущемлены права жителей на благоприятную окружающую среду. Эту позицию поддерживает прокуратура.Напомним, вырубка деревьев в парке произошла в ночь с 1 на 2 декабря 2019 года. Позже УрГУПС назвал её санитарной, однако деревья были вырублены исключительно на той территории, на которой запланировано строительство бассейна кафедры физвоспитания, при этом сухостойные и больные деревья в этой же части парка не тронули. Вырубки на этом участке проводились планомерно начиная с 2015 года, но не вызывали протеста у горожан. Однако одновременный снос 50 деревьев, в результате которого люди узнали о планах по капитальному строительству в центре парка, спровоцировала протест среди местных жителей, за несколько недель ими было собрано более 1700 подписей против строительства бассейна в этом месте. 11 мая горожане организовали посадку молодых деревьев на участке, где была произведена вырубка, в это же время в конфликт вмешалась Администрация Екатеринбурга — мэр Александр Высокинский поддержал вырубку, а вице-мэр Александр Ковальчик поручил обратиться на высадивших саженцы активистов в ФСБ и МВД. При этом в ведении именно мэрии находится зелёный каркас города — согласно законодательству, вырубка на территориях общего пользования должна согласовываться в Комитете администрации по благоустройству, а за вырубленные деревья в городской бюджет необходимо оплачивать восстановительную стоимость. В случае с парком УрГУПС этого сделано не было, за что Александр Высокинский 10 августа получил представление от прокуратуры.