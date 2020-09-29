Суд рассмотрит законность вырубки в парке УрГУПС 23 октября
Общество
Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) обжаловал представление транспортной прокуратуры от 20 марта 2020 года, которая признала вырубку деревьев на территории парка УрГУПС незаконной.
Представители университета принесли в заседание заключение специалиста, согласно которому все вырубленные в декабре 2019 года деревья были аварийными. Ранее заключение об их аварийности нигде не фигурировало.
Суд отложил разбирательство — следующее заседание состоится 23 октября. Общественники и местные жители, выступающие в защиту парка, намерены на нём доказать, что в 2019 году были вырублены здоровые деревья, тем самым ущемлены права жителей на благоприятную окружающую среду. Эту позицию поддерживает прокуратура.
Напомним, вырубка деревьев в парке произошла в ночь с 1 на 2 декабря 2019 года. Позже УрГУПС назвал её санитарной, однако деревья были вырублены исключительно на той территории, на которой запланировано строительство бассейна кафедры физвоспитания, при этом сухостойные и больные деревья в этой же части парка не тронули. Вырубки на этом участке проводились планомерно начиная с 2015 года, но не вызывали протеста у горожан. Однако одновременный снос 50 деревьев, в результате которого люди узнали о планах по капитальному строительству в центре парка, спровоцировала протест среди местных жителей, за несколько недель ими было собрано более 1700 подписей против строительства бассейна в этом месте. 11 мая горожане организовали посадку молодых деревьев на участке, где была произведена вырубка, в это же время в конфликт вмешалась Администрация Екатеринбурга — мэр Александр Высокинский поддержал вырубку, а вице-мэр Александр Ковальчик поручил обратиться на высадивших саженцы активистов в ФСБ и МВД. При этом в ведении именно мэрии находится зелёный каркас города — согласно законодательству, вырубка на территориях общего пользования должна согласовываться в Комитете администрации по благоустройству, а за вырубленные деревья в городской бюджет необходимо оплачивать восстановительную стоимость. В случае с парком УрГУПС этого сделано не было, за что Александр Высокинский 10 августа получил представление от прокуратуры.
Представители университета принесли в заседание заключение специалиста, согласно которому все вырубленные в декабре 2019 года деревья были аварийными. Ранее заключение об их аварийности нигде не фигурировало.
Суд отложил разбирательство — следующее заседание состоится 23 октября. Общественники и местные жители, выступающие в защиту парка, намерены на нём доказать, что в 2019 году были вырублены здоровые деревья, тем самым ущемлены права жителей на благоприятную окружающую среду. Эту позицию поддерживает прокуратура.
Напомним, вырубка деревьев в парке произошла в ночь с 1 на 2 декабря 2019 года. Позже УрГУПС назвал её санитарной, однако деревья были вырублены исключительно на той территории, на которой запланировано строительство бассейна кафедры физвоспитания, при этом сухостойные и больные деревья в этой же части парка не тронули. Вырубки на этом участке проводились планомерно начиная с 2015 года, но не вызывали протеста у горожан. Однако одновременный снос 50 деревьев, в результате которого люди узнали о планах по капитальному строительству в центре парка, спровоцировала протест среди местных жителей, за несколько недель ими было собрано более 1700 подписей против строительства бассейна в этом месте. 11 мая горожане организовали посадку молодых деревьев на участке, где была произведена вырубка, в это же время в конфликт вмешалась Администрация Екатеринбурга — мэр Александр Высокинский поддержал вырубку, а вице-мэр Александр Ковальчик поручил обратиться на высадивших саженцы активистов в ФСБ и МВД. При этом в ведении именно мэрии находится зелёный каркас города — согласно законодательству, вырубка на территориях общего пользования должна согласовываться в Комитете администрации по благоустройству, а за вырубленные деревья в городской бюджет необходимо оплачивать восстановительную стоимость. В случае с парком УрГУПС этого сделано не было, за что Александр Высокинский 10 августа получил представление от прокуратуры.
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