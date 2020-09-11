Глава свердловского минздрава взял под личный контроль ситуацию с попавшим в ДТП педагогом
Общество
Фото: Артем Новоселов / E1.RU
Екатеринбурженка, которую сбили на перекрестке 8 Марта – Фурманова 11 сентября, оказалась педагогом с 34-летним стажем. Торопясь на урок, она попала под колеса автомобиля Lada Largus. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Алексей Свалов в своем посте в Facebook посетовал на то, что инцидент не вызвал необходимого, по его мнению, общественного резонанса. До сих пор нет ни одного поста о судьбе учителя и общественной инициативы с помощью по больнице. Хотя за 34 года женщина обучила сотни екатеринбуржцев, став для многих близким человеком и любимым учителем. Кроме этого, он отметил, что не заметно помощи педагогу ни от свердловского министерства образования, ни от департамента образования Екатеринбурга.
– В данный момент женщина лежит в больнице, где как я считаю, нет нормальных условий для поддержания жизни и здоровья в такой ситуации. Ей нужно найти толковых врачей, так как грамотное лечение может вернуть человека к нормальной жизни, – написал Свалов в Facebook.
Один из комментаторов написал под постом, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль.
Алексей Свалов в своем посте в Facebook посетовал на то, что инцидент не вызвал необходимого, по его мнению, общественного резонанса. До сих пор нет ни одного поста о судьбе учителя и общественной инициативы с помощью по больнице. Хотя за 34 года женщина обучила сотни екатеринбуржцев, став для многих близким человеком и любимым учителем. Кроме этого, он отметил, что не заметно помощи педагогу ни от свердловского министерства образования, ни от департамента образования Екатеринбурга.
– В данный момент женщина лежит в больнице, где как я считаю, нет нормальных условий для поддержания жизни и здоровья в такой ситуации. Ей нужно найти толковых врачей, так как грамотное лечение может вернуть человека к нормальной жизни, – написал Свалов в Facebook.
Один из комментаторов написал под постом, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль.
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