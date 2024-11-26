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В Екатеринбурге хотят снести высотку-недострой ради расширения ТЦ «Мегаполис»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге собираются снести 16-этажное недостроенное здание рядом с торговым центром «Мегаполис», чтобы расширить его.
Накануне постановление об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц 8 Марта – Щорса – Степана Разина, где находится высотка-недострой и торговый центр, подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Общая площадь, на которую выдали разрешение, составила 3391 квадратный метр.
Здание, которое хотят снести, должны были сдать ещё десять лет назад, в 2014 году. Там хотели сделать бизнес-центр. Но у застройщика, строившего объект, возникли финансовые проблемы и его признали банкротом. В итоге стройку заморозили, а недостроенное здание внесли в реестр проблемных объектов. Теперь его судьба решилась.
Накануне постановление об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц 8 Марта – Щорса – Степана Разина, где находится высотка-недострой и торговый центр, подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Общая площадь, на которую выдали разрешение, составила 3391 квадратный метр.
Здание, которое хотят снести, должны были сдать ещё десять лет назад, в 2014 году. Там хотели сделать бизнес-центр. Но у застройщика, строившего объект, возникли финансовые проблемы и его признали банкротом. В итоге стройку заморозили, а недостроенное здание внесли в реестр проблемных объектов. Теперь его судьба решилась.
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