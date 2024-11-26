Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге хотят снести высотку-недострой ради расширения ТЦ «Мегаполис»

11.16 Среда, 27 ноября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге собираются снести 16-этажное недостроенное здание рядом с торговым центром «Мегаполис», чтобы расширить его.

Накануне постановление об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц 8 Марта – Щорса – Степана Разина, где находится высотка-недострой и торговый центр, подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Общая площадь, на которую выдали разрешение, составила 3391 квадратный метр.

Здание, которое хотят снести, должны были сдать ещё десять лет назад, в 2014 году. Там хотели сделать бизнес-центр. Но у застройщика, строившего объект, возникли финансовые проблемы и его признали банкротом. В итоге стройку заморозили, а недостроенное здание внесли в реестр проблемных объектов. Теперь его судьба решилась.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге утвердили ещё одну площадку под КРТ на Уралмаше
26 ноября 2024
Лидер КПРФ заступился за «Уральскую пчёлку»
25 ноября 2024
Через несколько дней екатеринбуржцы обсудят проект Основинского парка
25 ноября 2024
Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
19 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:16 В Екатеринбурге хотят снести высотку-недострой ради расширения ТЦ «Мегаполис»
10:40 Екатеринбуржец лишился машины из-за долга почти в полмиллиона рублей
10:08 Глава СК намерен проконтролировать уголовное дело о побоях в волчанской школе
09:51 В Екатеринбурге ученик 5-й гимназии пришёл на экзамен в женской ночнушке
21:13 За ремонт разбитой в Богдановиче иномарки расплатилось казённое учреждение
20:46 Свердловскую пригородную компанию штрафанули за холод в вагонах
20:16 Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартовала в России
19:52 Уральцы стали чаще нанимать специалистов для помощи по хозяйству
19:38 В Свердловской области в понедельник вспыхивало 17 раз
19:20 Дебютные литературные произведения начинающих авторов прозвучат в Ельцин Центре
18:45 Обвиняемого в особо жестоком убийстве девушки на Эльмаше отправили под арест
16:48 В Каменске-Уральском хотят поднять цены на проезд
16:00 Уральскую столицу накрыл опасный смог
15:39 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело об ограблении ювелирного
15:10 Автомобилистов предупреждают о возможном перекрытии на проспекте Ленина в Екатеринбурге 2 декабря
14:23 Из-за большого количества желающих попасть на домашний матч у ХК «Автомобилист» произошёл сбой на сайте
13:44 В Екатеринбурге утвердили ещё одну площадку под КРТ на Уралмаше
13:25 Седьмой год подряд уральский девелопер получает золотой знак «Надёжного застройщика»
12:32 В Сухоложском районе запретили выпуск 240 тонн кормового зерна из-за отсутствия проб на пестициды
11:50 В Екатеринбурге на Химмаше вспыхнул мусор на складах
11:29 На день открытых дверей верхнепышминский Техуниверситет посетили гости из восьми городов
10:59 Открытки с нацистской символикой обнаружили в посылке из Венгрии в Екатеринбург
10:11 За пять лет в Свердловской области в 12 раз вырос спрос на психологов
09:44 Аукцион за закупку двух низкопольных трамваев объявили в Екатеринбурге
09:17 На избившую шестиклассницу в Волчанске девочку возбудили уголовное дело
08:55 Трамвайное движение в Екатеринбурге восстановлено в центре и на Уралмаше
Все новости Свердловской области
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
17:28 В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет
16:00 Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске
15:32 В Челябинске водитель влетел в толпу, есть пострадавшие
15:24 66% россиян продают жилье с помощью агентов по недвижимости
14:49 ОАК: руководители ПАО «Яковлев» и АО «Туполев» покидают свои посты
13:24 В Тбилиси полиция усилила охрану парламента на фоне акций протеста
12:29 В Ростовской области задержан заместитель губернатора
12:15 В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом
17:53 Эксперты рассказали, как работают поисковые алгоритмы классифайда
17:33 Эксперты собрали практические советы по продвижению в сфере ремонта и строительства
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
23:33 В Москве закрыли Музей истории ГУЛАГа
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
Все новости России и мира
11:16 В Екатеринбурге хотят снести высотку-недострой ради расширения ТЦ «Мегаполис»
10:50 Долги перед сыном не дали пермяку уехать из города
10:40 Екатеринбуржец лишился машины из-за долга почти в полмиллиона рублей
10:08 Глава СК намерен проконтролировать уголовное дело о побоях в волчанской школе
09:51 В Екатеринбурге ученик 5-й гимназии пришёл на экзамен в женской ночнушке
21:13 За ремонт разбитой в Богдановиче иномарки расплатилось казённое учреждение
20:46 Свердловскую пригородную компанию штрафанули за холод в вагонах
20:16 Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартовала в России
19:52 Уральцы стали чаще нанимать специалистов для помощи по хозяйству
19:38 В Свердловской области в понедельник вспыхивало 17 раз
19:20 Дебютные литературные произведения начинающих авторов прозвучат в Ельцин Центре
18:45 Обвиняемого в особо жестоком убийстве девушки на Эльмаше отправили под арест
16:48 В Каменске-Уральском хотят поднять цены на проезд
16:00 Уральскую столицу накрыл опасный смог
15:43 Пермякам стал вновь доступен безлимитный интернет
15:39 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело об ограблении ювелирного
15:10 Автомобилистов предупреждают о возможном перекрытии на проспекте Ленина в Екатеринбурге 2 декабря
15:05 Росреестр разъясняет жителям Прикамья, как оформить хозяйственные постройки по новым правилам
15:03 Ученые Пермского политеха разработали новый метод расчета несущей способности строительных свай
14:23 Из-за большого количества желающих попасть на домашний матч у ХК «Автомобилист» произошёл сбой на сайте
13:44 В Екатеринбурге утвердили ещё одну площадку под КРТ на Уралмаше
13:25 Седьмой год подряд уральский девелопер получает золотой знак «Надёжного застройщика»
12:32 В Сухоложском районе запретили выпуск 240 тонн кормового зерна из-за отсутствия проб на пестициды
11:50 В Екатеринбурге на Химмаше вспыхнул мусор на складах
11:29 На день открытых дверей верхнепышминский Техуниверситет посетили гости из восьми городов
11:22 Неравнодушная жительница Перми в суде отстояла право детей заниматься спортом на придомовой территории
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK