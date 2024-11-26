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Глава СК намерен проконтролировать уголовное дело о побоях в волчанской школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о побоях (ст. 116 УК РФ) после конфликта учениц в 26-й волчанской школе.
Напомним, что в Волчанске 17-летняя девочка избила 12-летнюю, вследствие получившую сотрясение. Избиения снимала на камеру третья девочка, благодаря чему школьный конфликт получил широкую огласку.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что в Волчанске 17-летняя девочка избила 12-летнюю, вследствие получившую сотрясение. Избиения снимала на камеру третья девочка, благодаря чему школьный конфликт получил широкую огласку.
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