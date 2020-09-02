В центре Екатеринбурга автомобиль сбил женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль «Lada Largus» сбил пешехода. Авария произошла на перекрестке 8 Марта – Фурманова. По словам очевидцев, на месте ДТП было много крови.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, водитель Lada Largus двигался по улице 8 Марта со стороны Фрунзе в сторону Фурманова и сбил женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте.Пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.