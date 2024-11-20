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В Екатеринбурге мигрантов обвиняют в торговле небезопасными продуктами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет проверит сообщения о незаконной торговле в Екатеринбурге, которую, как утверждается, ведут иностранцы. Глава ведомство попросил доложить ему об итогах проверки.
Сейчас свердловский СК уже проводит проверку по статье 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
О каком конкретно случае идёт речь, не уточняется.
«В СМИ сообщается, что в Екатеринбурге мигранты незаконно осуществляют торговлю продуктами, не отвечающими требованиям безопасности»,
– говорится в сообщении Следкома.
Сейчас свердловский СК уже проводит проверку по статье 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
О каком конкретно случае идёт речь, не уточняется.
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