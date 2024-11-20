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В найденного в свердловских лесах фламинго стреляли

12.10 Среда, 27 ноября 2024
Фото: центр спасения животных «Особый питомец» / t.me/animals_hospital
Залетевшему в Свердловскую область розовому фламинго сделали рентген и обнаружили, что в него стреляли. Об этом сообщили в центре спасения животных «Особый питомец», где приютили птенца.

«Стала ясна причина хромоты фламинго Кеши, раздробленного крыла. В Кешу стреляли», – написали волонтёры.

По их словам, одна из дробин застряла в мягких тканях лапы, и её нужно срочно удалять, так как металл отравляет организм птицы. Вероятнее всего, Кешу скоро будут оперировать.

Напомним, что птенца розового фламинго нашли местные жители под Сухим Логом почти две недели назад, после чего его передали волонтёрам.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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