Возрастное ограничение 18+
В найденного в свердловских лесах фламинго стреляли
Фото: центр спасения животных «Особый питомец» / t.me/animals_hospital
Залетевшему в Свердловскую область розовому фламинго сделали рентген и обнаружили, что в него стреляли. Об этом сообщили в центре спасения животных «Особый питомец», где приютили птенца.
«Стала ясна причина хромоты фламинго Кеши, раздробленного крыла. В Кешу стреляли», – написали волонтёры.
По их словам, одна из дробин застряла в мягких тканях лапы, и её нужно срочно удалять, так как металл отравляет организм птицы. Вероятнее всего, Кешу скоро будут оперировать.
Напомним, что птенца розового фламинго нашли местные жители под Сухим Логом почти две недели назад, после чего его передали волонтёрам.
«Стала ясна причина хромоты фламинго Кеши, раздробленного крыла. В Кешу стреляли», – написали волонтёры.
По их словам, одна из дробин застряла в мягких тканях лапы, и её нужно срочно удалять, так как металл отравляет организм птицы. Вероятнее всего, Кешу скоро будут оперировать.
Напомним, что птенца розового фламинго нашли местные жители под Сухим Логом почти две недели назад, после чего его передали волонтёрам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
20 ноября 2024
20 ноября 2024