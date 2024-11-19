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Екатеринбуржец лишился машины из-за долга почти в полмиллиона рублей
Фото: ГУФССП по Свердловской области
Land Rover забрали у жителя уральской столицы, которой накопил задолженность в 470 тысяч рублей по кредиту и не платил.
Долг по кредиту мужчина не оплачивал слишком долго, чтобы приставы поняли, что менять что-либо в своей жизни он не собирается, и стали проверять какое имущество есть у должника. Оказалось, в его собственности был Land Rover, который судебные приставы разыскали и изъяли.
Кроме этого, сотрудником органа принудительного исполнения вынесено постановление, запрещающее должнику покидать страну.
Долг по кредиту мужчина не оплачивал слишком долго, чтобы приставы поняли, что менять что-либо в своей жизни он не собирается, и стали проверять какое имущество есть у должника. Оказалось, в его собственности был Land Rover, который судебные приставы разыскали и изъяли.
«Транспортное средство передано на ответственное хранение взыскателю. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, автомашина будет направлена на оценку и реализацию в ТУ Росимущества»,
– рассказали в областном ГУФССП.
Кроме этого, сотрудником органа принудительного исполнения вынесено постановление, запрещающее должнику покидать страну.
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