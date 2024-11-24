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В Екатеринбурге ученик 5-й гимназии пришёл на экзамен в женской ночнушке
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге обсуждают выходку 16-летнего ученика из 5-й гимназии, который заявился на экзамен в женской одежде – он вошёл в класс в ночной сорочке. Кадры появились в сети благодаря его знакомым.
Однако не только такой «перформанс» привлёк внимание общественности. Сообщается, что у молодого человека есть свой телеграм-канал, в котором он пишет провокационные вещи. Так, например, в одном из своих постов юноша якобы кичится тем, что он попал в православный чат и оскорбил его участников.
Телеграм-канал «Безумный ЕКБ» рассказывает, ссылаясь на своего подписчика, что юноша также курит электронные сигареты и распивает спиртное со своим отцом – обо всём этом молодой человек, как утверждается, сам пишет на собственном канале.
В школе поведение ученика не комментировали.
Фото: «Безумный ЕКБ»
Однако не только такой «перформанс» привлёк внимание общественности. Сообщается, что у молодого человека есть свой телеграм-канал, в котором он пишет провокационные вещи. Так, например, в одном из своих постов юноша якобы кичится тем, что он попал в православный чат и оскорбил его участников.
Телеграм-канал «Безумный ЕКБ» рассказывает, ссылаясь на своего подписчика, что юноша также курит электронные сигареты и распивает спиртное со своим отцом – обо всём этом молодой человек, как утверждается, сам пишет на собственном канале.
В школе поведение ученика не комментировали.
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