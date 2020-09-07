В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
Общество
Фото: страница Александра Зиновьева в Facebook
В Екатеринбурге казаки во время патрулирования улиц в неделю гордости ЛГБТ попытались задержать студента УрФУ Александра Зиновьева, из-за необычного внешнего вида.
Отец студента Евгений Зиновьев на своей странице в Facebook рассказал, чем казаков не устроил внешний вид сына, опубликовав рассказ молодого человека об общении с «казаками» . История, рассказанная Александром настолько поразила редакцию veved.ru, что мы решили опубликовать ее «без купюр» и без сторонних комментариев.
«Чтобы вы знали, я люблю «самовыражаться через внешний вид». Блестящие круглые очки с оранжевыми линзами, обесцвеченная прядь волос, серьга с бриллиантом в ухе и огромные белые наушники – типичный я. И до сегодняшнего дня никому до этого не было дела. Да черт возьми, половина Екатеринбурга ходит в чем-то подобном!
К сожалению, среди людей, которые ратуют за традиционные семейные ценности, сложилось мнение, что подобным образом выглядят только ОНИ. ТЕ, кого нельзя даже называть. ТЕ, с кем запрещают общаться. ТЕ, о которых говорить-то считается неприличным.
Я говорю про представителей ЛГБТ. Сама эта тема мне не особа, если честно, интересна. Я не буду говорить о своих взглядах на эту тему – это мое личное дело. Я просто считаю, что это меня не касается. Считал, точнее.
Я люблю вечером после пар пройтись по Екатеринбургу в этих наушниках. Это очень успокаивает, разгружает заваленные разной информацией мозги, да и просто приятно – вокруг зелень, архитектура, пруд… Красотища. Казалось бы, ничто и никто не испортит эту идиллию. Ан-нет, испортили…
С этого дня в Екатеринбурге началась «Уральская неделя гордости». Представители ЛГБТ выступают против дискриминации и насилия по отношению к себе. Опять же, мне железобетонно все равно, что они там планируют. Лишь бы меня не трогали.
У всех ЛГБТ-мероприятий в России есть одна особенность – на них сразу собираются различные ветераны боевых действий, десантники и, конечно же, «казаки».
Так вот, иду я вдоль Исети и сквозь музыку слышу грозное: «Эй, ты!». Я обернулся и увидел перед собой двух «казаков». Все в лучших традициях современного «казачества» – нагайка, кубанка, камуфляж-березка и куча разных крестов, медалей и значков, явно купленных на Али Экспрессе или взятых у деда-ветерана.
Отвечаю: «Вы меня?». Дальше пошел такой диалог:
- А ты еще кого-то ТАКОГО здесь видишь?!
- Какого ТАКОГО?, – искренне не понял я.
- Чё это ты тут вырядился?
Кажется, до меня начало доходить…
- Просто так. Всегда так одеваюсь.
- Чё, из ЭТИХ?
- Нет. Можно я пойду, я опаздываю, – пытаюсь я выйти из ситуации.
- Ты вообще знаешь, что мы тут контролируем пропаганду гейства среди народа?
Достают какие-то удостоверения, начинают вертеть ими перед лицом. Краем глаза прочитал, что они принадлежат к какому-то «Уральскому добровольному казачьему корпусу» или что-то в этом роде.
- Ну а мне какое дело? Как хочу, так и одеваюсь. Вам какое вообще дело?, – начинаю раздражаться.
Второй, который все время молчал, вдруг выдает:
- Да вяжи его, сто пудов из ЭТИХ!
Ситуация приняла угрожающий оборот. Связываться с двумя бугаями я не планировал – у нас разные весовые категории. Решение пришло мгновенно.
- Нет, меня повяжут вон те полицейские, если я что-то нарушил.
«Казачки» испуганно обернулись на придуманных мной полицейских, а я быстренько зашел в переход под Плотинкой, сел на автобус и уехал подальше от этого места.
У меня есть два главных вопроса к «казакам». Во-первых, кто вам дал право просить «пояснить за вид»? У нас в стране, насколько я знаю, нет законов, ограничивающих ношение какой-либо одежды. Во-вторых, какого черта вы в принципе угрожаете кого-то «вязать»?! Вы тут не полиция, не Росгвардия и не армия. Да и не казаки вы… Реальные казаки, которые живут испокон веков на Дону или Кубани, таким бредом не занимаются. Это только ваша, «казачья» прерогатива. «Казаки» и казаки – большая разница.
Я имею право одеваться так, как хочу. И если я что-то нарушу, то об этом мне скажут правоохранители, а не вы. Хватит до нас докапываться, следите лучше за собой!»
Редакция veved.ru просит считать публикацию официальным обращением в прокуратуру Свердловской области, и просит надзорный орган ответить на вопросы:
Кто, и на каких основаниях, наделил казачьи подразделения полномочиями контролировать общественный порядок на улицах города, взяв на себя функции полиции?
Кто, и на каких основаниях, позволил казачьим патрулям определять принадлежность граждан РФ к той или иной социальной группе, оскорблять их и контролировать их внешний вид?
Кто, и на каких основаниях, наделил казаков правом задерживать, или предпринимать попытки к задержанию горожан?
Отец студента Евгений Зиновьев на своей странице в Facebook рассказал, чем казаков не устроил внешний вид сына, опубликовав рассказ молодого человека об общении с «казаками» . История, рассказанная Александром настолько поразила редакцию veved.ru, что мы решили опубликовать ее «без купюр» и без сторонних комментариев.
«Чтобы вы знали, я люблю «самовыражаться через внешний вид». Блестящие круглые очки с оранжевыми линзами, обесцвеченная прядь волос, серьга с бриллиантом в ухе и огромные белые наушники – типичный я. И до сегодняшнего дня никому до этого не было дела. Да черт возьми, половина Екатеринбурга ходит в чем-то подобном!
К сожалению, среди людей, которые ратуют за традиционные семейные ценности, сложилось мнение, что подобным образом выглядят только ОНИ. ТЕ, кого нельзя даже называть. ТЕ, с кем запрещают общаться. ТЕ, о которых говорить-то считается неприличным.
Я говорю про представителей ЛГБТ. Сама эта тема мне не особа, если честно, интересна. Я не буду говорить о своих взглядах на эту тему – это мое личное дело. Я просто считаю, что это меня не касается. Считал, точнее.
Я люблю вечером после пар пройтись по Екатеринбургу в этих наушниках. Это очень успокаивает, разгружает заваленные разной информацией мозги, да и просто приятно – вокруг зелень, архитектура, пруд… Красотища. Казалось бы, ничто и никто не испортит эту идиллию. Ан-нет, испортили…
С этого дня в Екатеринбурге началась «Уральская неделя гордости». Представители ЛГБТ выступают против дискриминации и насилия по отношению к себе. Опять же, мне железобетонно все равно, что они там планируют. Лишь бы меня не трогали.
У всех ЛГБТ-мероприятий в России есть одна особенность – на них сразу собираются различные ветераны боевых действий, десантники и, конечно же, «казаки».
Так вот, иду я вдоль Исети и сквозь музыку слышу грозное: «Эй, ты!». Я обернулся и увидел перед собой двух «казаков». Все в лучших традициях современного «казачества» – нагайка, кубанка, камуфляж-березка и куча разных крестов, медалей и значков, явно купленных на Али Экспрессе или взятых у деда-ветерана.
Отвечаю: «Вы меня?». Дальше пошел такой диалог:
- А ты еще кого-то ТАКОГО здесь видишь?!
- Какого ТАКОГО?, – искренне не понял я.
- Чё это ты тут вырядился?
Кажется, до меня начало доходить…
- Просто так. Всегда так одеваюсь.
- Чё, из ЭТИХ?
- Нет. Можно я пойду, я опаздываю, – пытаюсь я выйти из ситуации.
- Ты вообще знаешь, что мы тут контролируем пропаганду гейства среди народа?
Достают какие-то удостоверения, начинают вертеть ими перед лицом. Краем глаза прочитал, что они принадлежат к какому-то «Уральскому добровольному казачьему корпусу» или что-то в этом роде.
- Ну а мне какое дело? Как хочу, так и одеваюсь. Вам какое вообще дело?, – начинаю раздражаться.
Второй, который все время молчал, вдруг выдает:
- Да вяжи его, сто пудов из ЭТИХ!
Ситуация приняла угрожающий оборот. Связываться с двумя бугаями я не планировал – у нас разные весовые категории. Решение пришло мгновенно.
- Нет, меня повяжут вон те полицейские, если я что-то нарушил.
«Казачки» испуганно обернулись на придуманных мной полицейских, а я быстренько зашел в переход под Плотинкой, сел на автобус и уехал подальше от этого места.
У меня есть два главных вопроса к «казакам». Во-первых, кто вам дал право просить «пояснить за вид»? У нас в стране, насколько я знаю, нет законов, ограничивающих ношение какой-либо одежды. Во-вторых, какого черта вы в принципе угрожаете кого-то «вязать»?! Вы тут не полиция, не Росгвардия и не армия. Да и не казаки вы… Реальные казаки, которые живут испокон веков на Дону или Кубани, таким бредом не занимаются. Это только ваша, «казачья» прерогатива. «Казаки» и казаки – большая разница.
Я имею право одеваться так, как хочу. И если я что-то нарушу, то об этом мне скажут правоохранители, а не вы. Хватит до нас докапываться, следите лучше за собой!»
Редакция veved.ru просит считать публикацию официальным обращением в прокуратуру Свердловской области, и просит надзорный орган ответить на вопросы:
Кто, и на каких основаниях, наделил казачьи подразделения полномочиями контролировать общественный порядок на улицах города, взяв на себя функции полиции?
Кто, и на каких основаниях, позволил казачьим патрулям определять принадлежность граждан РФ к той или иной социальной группе, оскорблять их и контролировать их внешний вид?
Кто, и на каких основаниях, наделил казаков правом задерживать, или предпринимать попытки к задержанию горожан?
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