В Екатеринбурге казаки вышли защищать город от ЛГБТ-движения

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В Екатеринбурге казачьи патрули вышли защищать город от ЛГБТ-агитации, об этом сообщает 66.RU. Казаков заметили в сквере у Драмтеатра и возле Ельцин-центра.Сегодня, 7 сентября организаторы недели гордости ЛГБТ запланировали экскурсию по местам, связанным с ЛГБТ-движением. Казаки не знают маршрут, поэтому они разыскивают людей с радужными флагами и другой символикой движения.По словам заматамана станицы «Горный Щит» Олега Богуневича, казаки проверяют, как представители ЛГБТ-движения будут выполнять законодательство РФ о недопустимости пропаганды.