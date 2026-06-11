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За сотрудницей «Екатеринбурггаза» погнался мужчина с ножом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мужчина с ножом гонялся за сотрудницей «Екатеринбурггаза», называя её мошенницей. Это произошло сегодня утром у дома на улице Владимира Высоцкого, 10.
Екатеринбургская «Комсомольская правда» опубликовала видео, на котором видно, как женщина выходит из подъезда, после чего за ней начинает идти мужчина с ножом. Сообщается, что мужчина называл мошенницей не только её.
Пострадала ли газовщица, неизвестно. На записи с домофона этого не видно. В городском УМВД изданию ответили, сейчас мужчина находится в отделении полиции № 2, а женщина направлена на прохождение медицинского освидетельствования. Мероприятие для возрастной категории 18+
Екатеринбургская «Комсомольская правда» опубликовала видео, на котором видно, как женщина выходит из подъезда, после чего за ней начинает идти мужчина с ножом. Сообщается, что мужчина называл мошенницей не только её.
Пострадала ли газовщица, неизвестно. На записи с домофона этого не видно. В городском УМВД изданию ответили, сейчас мужчина находится в отделении полиции № 2, а женщина направлена на прохождение медицинского освидетельствования. Мероприятие для возрастной категории 18+
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