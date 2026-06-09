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«Лесоруба» из Новоуральска будут судить за травму несовершеннолетнего работника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске передали в суд уголовное дело против директора ООО «Лесоруб», который допустил к работе на станке с циркулярной пилой неподготовленного подростка.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, из-за того, что обвиняемый не провёл инструктаж и не позаботился о защите рук несовершеннолетнего работника, подросток получил рвано-ушибленную рану правой кисти, когда пилил древесину. Травма была расценена как тяжкая.
В итоге после прокурорской проверки, выявившей нарушения на производстве, мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, из-за того, что обвиняемый не провёл инструктаж и не позаботился о защите рук несовершеннолетнего работника, подросток получил рвано-ушибленную рану правой кисти, когда пилил древесину. Травма была расценена как тяжкая.
В итоге после прокурорской проверки, выявившей нарушения на производстве, мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мероприятие для возрастной категории 18+
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