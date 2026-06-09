Возрастное ограничение 18+
В Качканаре разыскивают водителя электровелосипеда, скрывшегося после наезда на подростка
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя электровелосипеда, который скрылся с места ДТП в Качканаре. В результате происшествия травмы получил подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария произошла 12 июня в 19.45 на тротуаре возле дома № 20 на улице Свердлова. Водитель электровелосипеда сбил мальчика 2011 года рождения, который в этот момент ехал по тротуару на трюковом самокате.
Подросток получил травмы различной степени тяжести. После происшествия его доставили в медицинское учреждение.
Как отметили в Госавтоинспекции Свердловской области, водитель электровелосипеда покинул место аварии и не сообщил о случившемся в полицию. Сейчас сотрудники ведомства проводят розыскные мероприятия, изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают возможных очевидцев.
Всех, кто располагает информацией о личности водителя или местонахождении электровелосипеда, просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам 8 (34341) 6-32-04, 102 или лично по адресу: Качканар, улица Тургенева, 1, кабинет № 4.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Авария произошла 12 июня в 19.45 на тротуаре возле дома № 20 на улице Свердлова. Водитель электровелосипеда сбил мальчика 2011 года рождения, который в этот момент ехал по тротуару на трюковом самокате.
Подросток получил травмы различной степени тяжести. После происшествия его доставили в медицинское учреждение.
Как отметили в Госавтоинспекции Свердловской области, водитель электровелосипеда покинул место аварии и не сообщил о случившемся в полицию. Сейчас сотрудники ведомства проводят розыскные мероприятия, изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают возможных очевидцев.
Всех, кто располагает информацией о личности водителя или местонахождении электровелосипеда, просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам 8 (34341) 6-32-04, 102 или лично по адресу: Качканар, улица Тургенева, 1, кабинет № 4.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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