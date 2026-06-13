В Свердловской области 11-летний ребёнок погиб после падения с электросамоката

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера, 12 июня, в 17.30 в селе Трифоново Пышминского района произошло смертельное ДТП с участием ребёнка, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.11-летний мальчик управлял электросамокатом Kugoo E2 мощностью свыше 250 Вт, для которого требуется наличие водительского удостоверения категории «М». У ребёнка его не было. Двигаясь по проезжей части, он не справился с управлением и упал. Подросток получил травмы и был доставлен родителями в больницу, где впоследствии скончался.Электросамокат купили в этом году, родители знали о правилах управления таким транспортом, но допустили его использование ребёнком. Защитного снаряжения на нём не было.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы провели осмотр, составили схему ДТП, изъяли электросамокат и опросили свидетелей и законных представителей. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Мероприятие для возрастной категории 18+