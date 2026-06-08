Возрастное ограничение 18+

В екатеринбургском метро оцепили часть станции «Проспект Космонавтов»

14.11 Суббота, 13 июня 2026
Фото: «Подземка Екатеринбурга»
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Вчера, 12 июня, в екатеринбургском метро часть станции «Проспект Космонавтов» была огорожена сотрудниками силовых структур, сообщает «Подземка Екатеринбурга». Пассажирская зона оказалась частично недоступна для прохода.

Как сообщили в телеграм-канале, причиной перекрытия стала оставленная сумка.

Как сообщают СМИ, во время ожидания кинолога за вещами вернулась их владелица, после чего ограничения на станции были сняты.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:16 В Екатеринбурге планируют сузить четырёхполосную дорогу ради аллеи
16:04 В Свердловской области 11-летний ребёнок погиб после падения с электросамоката
15:26 В Екатеринбурге планируют до конца июля установить более 60 новых остановок
14:11 В екатеринбургском метро оцепили часть станции «Проспект Космонавтов»
12:52 В Свердловской области из-за перелива через дамбу подтопило десятки участков
12:28 За сутки спасатели пришли на помощь людям на пожаре и реке в Свердловской области
12:15 Вандалы разгромили любимую детьми скульптуру Машеньку входной группы в музеи, основанные Ройзманом*
12:06 Под Первоуральском продолжаются поиски пропавшей более суток назад 16-летней девушки
11:39 В Сысертском районе на трассе погиб велосипедист под колёсами «Рено»
21:02 В Доме Поклевских-Козелл с наркотиками поборются искусством
19:27 В Ельцин-центре пройдут читки пьес финалистов конкурса «Зачем я это помню»
19:18 В садовом товариществе под Екатеринбургом угрожают убить собаку
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17:11 Дождливая погода сохраняется в Свердловской области
14:57 Серовский тракт оказался под угрозой размыва дорожного полотна
14:41 Водителя автобуса, сбившего людей в центре Екатеринбурга, арестовали
14:26 Директора компании-перевозчика отправили в СИЗО после ДТП в центре Екатеринбурга
12:39 Под свердловским посёлком Еловка Новая залило дорогу
12:10 Глава СК затребовал доклад по делу хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
11:26 За год объём ипотечных просрочек на вторичном рынке Свердловской области вырос на 117%
09:56 В Сухом Логу в пользу пострадавшего от безнадзорной собаки мальчика взыскали 100 тысяч
21:24 На стене екатеринбургского перинатального центра появились единороги
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