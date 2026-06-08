Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском метро оцепили часть станции «Проспект Космонавтов»
Фото: «Подземка Екатеринбурга»
Вчера, 12 июня, в екатеринбургском метро часть станции «Проспект Космонавтов» была огорожена сотрудниками силовых структур, сообщает «Подземка Екатеринбурга». Пассажирская зона оказалась частично недоступна для прохода.
Как сообщили в телеграм-канале, причиной перекрытия стала оставленная сумка.
Как сообщают СМИ, во время ожидания кинолога за вещами вернулась их владелица, после чего ограничения на станции были сняты. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в телеграм-канале, причиной перекрытия стала оставленная сумка.
Как сообщают СМИ, во время ожидания кинолога за вещами вернулась их владелица, после чего ограничения на станции были сняты. Мероприятие для возрастной категории 18+
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