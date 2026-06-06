За сутки спасатели пришли на помощь людям на пожаре и реке в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 17 пожаров. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, девять возгораний произошли в жилом секторе, также зафиксировано одно происшествие на воде.Среди основных причин пожаров специалисты называют неосторожное обращение с огнём, на которое пришлось 12% случаев. Ещё по 6% возгораний произошли из-за поджогов, нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и коротких замыканий электросетей.Один из пожаров произошёл в Екатеринбурге на улице Шаумяна. Сообщение о возгорании поступило в 21.39. В квартире на последнем этаже девятиэтажного дома на площади 30 кв.м были повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество.До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек. Ещё одного человека сотрудники МЧС спасли с помощью специального устройства. В ликвидации возгорания участвовали 17 специалистов и пять единиц техники. Горение ликвидировали в 22.27, а завершить проливку и разбор конструкций удалось в 23.34.Кроме того, на реке Турье в Краснотурьинске очевидцы спасли мужчину. В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.Мероприятие для возрастной категории 18+