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Вандалы разгромили любимую детьми скульптуру Машеньку входной группы в музеи, основанные Ройзманом*
Фото: предоставлено Евгением Ройзманом*
Скульптуру Машенька, с которой любили фотографироваться дети и посетители музеев Невьянской иконы, музея Брусиловского и галереи Арт-птица, разгромили сегодня ночью вандалы, рассказал основатель музеев, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*.
Ройзман* рассказал Вечерним ведомостям, что планирует восстановить скульптуру и уже связался с создателями композиции. Основатель музеев не планирует искать вандалов пока, однако планирует усилить безопасность.
Он добавил, что предполагает, что это сделали не провокаторы, а обычные вандалы в нетрезвом состоянии.
Сама входная группа в музеи является фактически произведением искусства. Место стало культовым не только для посетителей самих музеев, но и для гуляющих мимо горожан и гостей Екатеринбурга.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом России в реестр иноагентов
Мероприятие для возрастной категории 18+
Ройзман* рассказал Вечерним ведомостям, что планирует восстановить скульптуру и уже связался с создателями композиции. Основатель музеев не планирует искать вандалов пока, однако планирует усилить безопасность.
Я могу найти их, но не хочу даже тратить на это свое время,
— отметил Евгений Ройзман*
Он добавил, что предполагает, что это сделали не провокаторы, а обычные вандалы в нетрезвом состоянии.
Сама входная группа в музеи является фактически произведением искусства. Место стало культовым не только для посетителей самих музеев, но и для гуляющих мимо горожан и гостей Екатеринбурга.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом России в реестр иноагентов
Мероприятие для возрастной категории 18+
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