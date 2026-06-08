Вандалы разгромили любимую детьми скульптуру Машеньку входной группы в музеи, основанные Ройзманом*





— отметил Евгений Ройзман* Я могу найти их, но не хочу даже тратить на это свое время,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Скульптуру Машенька, с которой любили фотографироваться дети и посетители музеев Невьянской иконы, музея Брусиловского и галереи Арт-птица, разгромили сегодня ночью вандалы, рассказал основатель музеев, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*.Ройзман* рассказал Вечерним ведомостям, что планирует восстановить скульптуру и уже связался с создателями композиции. Основатель музеев не планирует искать вандалов пока, однако планирует усилить безопасность.Он добавил, что предполагает, что это сделали не провокаторы, а обычные вандалы в нетрезвом состоянии.Сама входная группа в музеи является фактически произведением искусства. Место стало культовым не только для посетителей самих музеев, но и для гуляющих мимо горожан и гостей Екатеринбурга.*Евгений Ройзман внесён Минюстом России в реестр иноагентовМероприятие для возрастной категории 18+