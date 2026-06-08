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Вандалы разгромили любимую детьми скульптуру Машеньку входной группы в музеи, основанные Ройзманом*

12.15 Суббота, 13 июня 2026
Фото: предоставлено Евгением Ройзманом*
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Скульптуру Машенька, с которой любили фотографироваться дети и посетители музеев Невьянской иконы, музея Брусиловского и галереи Арт-птица, разгромили сегодня ночью вандалы, рассказал основатель музеев, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*.

Ройзман* рассказал Вечерним ведомостям, что планирует восстановить скульптуру и уже связался с создателями композиции. Основатель музеев не планирует искать вандалов пока, однако планирует усилить безопасность.

Я могу найти их, но не хочу даже тратить на это свое время,

— отметил Евгений Ройзман*

Он добавил, что предполагает, что это сделали не провокаторы, а обычные вандалы в нетрезвом состоянии.

Сама входная группа в музеи является фактически произведением искусства. Место стало культовым не только для посетителей самих музеев, но и для гуляющих мимо горожан и гостей Екатеринбурга.

*Евгений Ройзман внесён Минюстом России в реестр иноагентов


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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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12:15 Вандалы разгромили любимую детьми скульптуру Машеньку входной группы в музеи, основанные Ройзманом*
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14:41 Водителя автобуса, сбившего людей в центре Екатеринбурга, арестовали
14:26 Директора компании-перевозчика отправили в СИЗО после ДТП в центре Екатеринбурга
12:39 Под свердловским посёлком Еловка Новая залило дорогу
12:10 Глава СК затребовал доклад по делу хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
11:26 За год объём ипотечных просрочек на вторичном рынке Свердловской области вырос на 117%
09:56 В Сухом Логу в пользу пострадавшего от безнадзорной собаки мальчика взыскали 100 тысяч
21:24 На стене екатеринбургского перинатального центра появились единороги
21:03 Детский сад в Екатеринбурге оштрафовали за травму воспитанника
20:30 Литературный квартал открывает летний сезон уличных спектаклей
19:46 Попытка сэкономить на штрафе в Верхней Пышме обернулась штрафом в сто раз больше
19:42 Белую башню откроют для посещения выставки, организованной проектами «Подельники» и «Антихрупкость»
18:51 В Верхней Пышме строят новый корпус больницы с реанимацией, травмпунктом и сосудистым центром
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