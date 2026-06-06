Под Первоуральском продолжаются поиски пропавшей более суток назад 16-летней девушки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В посёлке Новоуткинск под Первоуральском продолжаются поиски 16-летней Софьи Поповой. Местонахождение девушки неизвестно с вечера 11 июня. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, подросток вышла из дома около 21.00 и с тех пор не выходила на связь с близкими.Заявка о пропаже Софьи поступила на горячую линию отряда 12 июня. В тот же день на месте был развёрнут оперативный штаб. К поискам подключились более 50 человек, среди которых добровольцы «ЛизаАлерт», спасатели отряда «Уралспас», родственники девушки и местные жители. Также задействованы два кинологических расчёта и пять экипажей на квадроциклах.Добровольцы обследуют территорию, распространяют ориентировки, изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей. Общая протяжённость пройденных и проеханных маршрутов превысила 80 километров.Софье Поповой 16 лет. Её рост около 168 сантиметров, телосложение среднее, волосы рыжие, глаза серые. Во что была одета девушка в день исчезновения, неизвестно.Поисковики также обращаются к жителям Новоуткинска и всем, кто находился в посёлке или его окрестностях вечером 11 июня либо 12 июня. Для продолжения поисков необходимы записи с камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов. Любая информация может оказаться важной для установления маршрута пропавшей.Всех, кто видел Софью Попову или располагает сведениями о её возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.Мероприятие для возрастной категории 18+