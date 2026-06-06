Возрастное ограничение 18+
В Сысертском районе на трассе погиб велосипедист под колёсами «Рено»
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Сысертском районе на 185-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 45-летняя жительница села Кадниково, управлявшая автомобилем «Рено Сандеро», двигалась в сторону Екатеринбурга. На указанном участке дороги она сбила велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части.
В результате наезда 36-летний мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают место аварии, опрашивают возможных свидетелей и назначают необходимые экспертизы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, 45-летняя жительница села Кадниково, управлявшая автомобилем «Рено Сандеро», двигалась в сторону Екатеринбурга. На указанном участке дороги она сбила велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части.
В результате наезда 36-летний мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают место аварии, опрашивают возможных свидетелей и назначают необходимые экспертизы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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06 июня 2026