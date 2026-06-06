В Сысертском районе на трассе погиб велосипедист под колёсами «Рено»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Сысертском районе на 185-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 45-летняя жительница села Кадниково, управлявшая автомобилем «Рено Сандеро», двигалась в сторону Екатеринбурга. На указанном участке дороги она сбила велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части.В результате наезда 36-летний мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают место аварии, опрашивают возможных свидетелей и назначают необходимые экспертизы.Мероприятие для возрастной категории 18+