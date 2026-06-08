Возрастное ограничение 18+
Неизвестные запустили фейк о налоговой реформе в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Неизвестные пытаются распространить фейк о том, что в Свердловской области произошли изменения в налоговом законодательстве.
Ресурс также подчеркнул, что региональный ДИП не информирует граждан с личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.
Проверять информацию о решениях губернатора и областного правительства можно на сайте Департамента информационной политики Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Злоумышленники распространяли видео, сгенерированное в нейросетях, с фейковым обращением губернатора Свердловской области. Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере телеграм с аккаунта, замаскированного под личный канал директора департамента информационной политики региона»,
– сообщает «Антитеррор Урал».
Ресурс также подчеркнул, что региональный ДИП не информирует граждан с личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.
Проверять информацию о решениях губернатора и областного правительства можно на сайте Департамента информационной политики Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию