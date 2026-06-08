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Неизвестные запустили фейк о налоговой реформе в Свердловской области

17.53 Четверг, 11 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Неизвестные пытаются распространить фейк о том, что в Свердловской области произошли изменения в налоговом законодательстве.

«Злоумышленники распространяли видео, сгенерированное в нейросетях, с фейковым обращением губернатора Свердловской области. Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере телеграм с аккаунта, замаскированного под личный канал директора департамента информационной политики региона»,

сообщает «Антитеррор Урал».


Ресурс также подчеркнул, что региональный ДИП не информирует граждан с личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.

Проверять информацию о решениях губернатора и областного правительства можно на сайте Департамента информационной политики Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:42 Пять штрафов получил верхнепышминец за разжигание ненависти в соцсетях
15:28 На Сибирском тракте разбился водитель Lada в Екатеринбурге
13:48 От перевозчика «Авто-ном» могут отказаться после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
13:22 Собачника из Нижнего Тагила обвиняют в натравливании животных
13:02 В Невьянске суд приостановил работу местной школы
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11:08 Двух человек задержали после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
10:52 Юные спортсмены накануне дня России подняли флаг в Верхней Пышме
10:03 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли около 83,5 тонн мусора
09:40 Верховный суд отказал осуждённой за убийство опекунше Наумовой в пересмотре приговора
23:58 Автобус в Екатеринбурге насмерть сбил четырёх пешеходов и влетел в православный храм
21:30 В Камышлове за наркотический «клад» осудили машиниста РЖД
20:33 К юбилею Белой башни в ней открывают особую выставку
20:20 Котёнок по имени Гамлет перенёс сложнейшую операцию в екатеринбургской ветклинике
19:25 В Серовском округе по требованию прокуратуры ликвидировали крупную свалку
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