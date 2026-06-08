Неизвестные запустили фейк о налоговой реформе в Свердловской области

«Злоумышленники распространяли видео, сгенерированное в нейросетях, с фейковым обращением губернатора Свердловской области. Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере телеграм с аккаунта, замаскированного под личный канал директора департамента информационной политики региона»,