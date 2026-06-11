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В екатеринбургском посёлке рядом с квадроциклом нашли тело мужчины
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет обстоятельства гибели мужчины, которого нашли рядом с квадроциклом в лесополосе возле посёлка Палкинский Торфяник.
О происшествии в городскую ГИБДД сообщили вчера, 10 июня, в 22.54. По предварительным данным, мужчина поехал кататься на квадроцикле, но при подъёме в горку не справился с управлением: квадроцикл перевернулся, и он получил смертельные травмы.
Известно, что погибшему 32 года. Водительского удостоверения у него не было. Однако мужчина был в мотошлеме.
О происшествии в городскую ГИБДД сообщили вчера, 10 июня, в 22.54. По предварительным данным, мужчина поехал кататься на квадроцикле, но при подъёме в горку не справился с управлением: квадроцикл перевернулся, и он получил смертельные травмы.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Известно, что погибшему 32 года. Водительского удостоверения у него не было. Однако мужчина был в мотошлеме.
«Сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По факту ДТП проводится расследование»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в пресс-группе.
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