В екатеринбургском посёлке рядом с квадроциклом нашли тело мужчины

Фото: ГИБДД Екатеринбурга





– сказали в пресс-группе. «Сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По факту ДТП проводится расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет обстоятельства гибели мужчины, которого нашли рядом с квадроциклом в лесополосе возле посёлка Палкинский Торфяник.О происшествии в городскую ГИБДД сообщили вчера, 10 июня, в 22.54. По предварительным данным, мужчина поехал кататься на квадроцикле, но при подъёме в горку не справился с управлением: квадроцикл перевернулся, и он получил смертельные травмы.Известно, что погибшему 32 года. Водительского удостоверения у него не было. Однако мужчина был в мотошлеме.Мероприятие для возрастной категории 18+