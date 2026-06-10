Возрастное ограничение 18+
Начальника цеха Уралмашзавода признали виновным в смерти подчинённой
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор начальнику цеха резки и обработки проката Уралмашзавода Андрею Харину. Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекших смерть по неосторожности, по части 2 статьи 217 УК РФ.
Согласно материалам дела, одна из сотрудниц цеха, которая находилась у него в подчинении, была вынуждена подняться на рельсовые пути мостового крана, чтобы приступить к работе. В этот момент второй работник, дистанционно управлявший другим краном, совершил на неё наезд, что привело к гибели женщины.
Суд пришёл к выводу, что трагедия произошла из-за грубых нарушений со стороны руководства цеха, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Харин свою вину не признал и просил оправдать его. Однако суд признал его виновным и назначил 2 года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также осуждённому запретили занимать руководящие должности на опасных производственных объектах на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, одна из сотрудниц цеха, которая находилась у него в подчинении, была вынуждена подняться на рельсовые пути мостового крана, чтобы приступить к работе. В этот момент второй работник, дистанционно управлявший другим краном, совершил на неё наезд, что привело к гибели женщины.
Суд пришёл к выводу, что трагедия произошла из-за грубых нарушений со стороны руководства цеха, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Харин свою вину не признал и просил оправдать его. Однако суд признал его виновным и назначил 2 года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также осуждённому запретили занимать руководящие должности на опасных производственных объектах на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию