Возрастное ограничение 18+
На Сибирском тракте разбился водитель Lada в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, примерно в 05.30, в Екатеринбурге на 21-м километре Сибирского тракта 38-летний водитель Lada Largus отвлёкся от дороги и врезался в стоящий на обочине грузовик.
В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в городской ГИБДД.
Известно, что у мужчины было 11 лет водительского стажа. За это время его 26 раз привлекали к административной ответственности. В каком состоянии он был в момент аварии, установит экспертиза.
Водитель грузовика не пострадал. По его словам, он спал в кабине, когда почувствовал удар. Увидев въехавшую в его машину легковушку, мужчина сразу же позвонил в экстренные службы. Мероприятие для возрастной категории 18+
В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в городской ГИБДД.
Известно, что у мужчины было 11 лет водительского стажа. За это время его 26 раз привлекали к административной ответственности. В каком состоянии он был в момент аварии, установит экспертиза.
Водитель грузовика не пострадал. По его словам, он спал в кабине, когда почувствовал удар. Увидев въехавшую в его машину легковушку, мужчина сразу же позвонил в экстренные службы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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