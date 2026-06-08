Возрастное ограничение 18+
В Сысертском районе «ВАЗ» съехал с дороги и опрокинулся в водоём
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, примерно в восемь часов, в Сысертском районе в селе Кашино у дома №22 по улице Школьная опрокинулся в водоём «ВАЗ-2110».
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулём был 29-летний мужчина с водительским стажем два года. По предварительным данным, он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиры – 36-летний мужчина и 27-летняя женщина – выжили. Сообщается, что они получили несерьёзные травмы. После осмотра медики отпустили их домой.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулём был 29-летний мужчина с водительским стажем два года. По предварительным данным, он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиры – 36-летний мужчина и 27-летняя женщина – выжили. Сообщается, что они получили несерьёзные травмы. После осмотра медики отпустили их домой.
«В каком состоянии находился водитель в момент аварии, будет определено в ходе назначенного химико-токсикологического исследования»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в управлении.
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