Возрастное ограничение 18+
Подросток на электросамокате сбил ребёнка на Академика Сахарова в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера около трёх часов дня в Екатеринбурге рядом с домом №95 на улице Академика Сахарова 14-летний подросток на арендном электросамокате сбил девятилетнего мальчика.
В результате ребёнку потребовалась медицинская помощь, и его увезли в ДГКБ №9, рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Во время беседы с подростком и его родителями выяснилось, что юноша арендовал самокат с аккаунта друга. Родители заявили, что ничего не знали об этом.
О произошедшем полиция намерена сообщить в ПДН и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Также инспекторы пообещали посетить школу, в которой учится нарушитель. Мероприятие для возрастной категории 18+
В результате ребёнку потребовалась медицинская помощь, и его увезли в ДГКБ №9, рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Во время беседы с подростком и его родителями выяснилось, что юноша арендовал самокат с аккаунта друга. Родители заявили, что ничего не знали об этом.
О произошедшем полиция намерена сообщить в ПДН и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Также инспекторы пообещали посетить школу, в которой учится нарушитель. Мероприятие для возрастной категории 18+
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