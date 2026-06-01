Подросток на электросамокате сбил ребёнка на Академика Сахарова в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера около трёх часов дня в Екатеринбурге рядом с домом №95 на улице Академика Сахарова 14-летний подросток на арендном электросамокате сбил девятилетнего мальчика.В результате ребёнку потребовалась медицинская помощь, и его увезли в ДГКБ №9, рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.Во время беседы с подростком и его родителями выяснилось, что юноша арендовал самокат с аккаунта друга. Родители заявили, что ничего не знали об этом.О произошедшем полиция намерена сообщить в ПДН и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Также инспекторы пообещали посетить школу, в которой учится нарушитель. Мероприятие для возрастной категории 18+