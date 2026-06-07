Возрастное ограничение 18+
Лишённый прав водитель попал в смертельное ДТП в Тугулымском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Тугулымском районе в смертельное ДТП попал 36-летний мужчина на Mitsubishi Galant. Ранее его лишили водительских прав за вождение в состоянии опьянения, но после истечения срока наказания он их так и не восстановил.
Авария, о которой идёт речь, произошла в минувшую пятницу, 5 июня, примерно в 16.00 в посёлке Юшала. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал с дороги: автомобиль врезался в опору освещения, затем в забор и перевернулся. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В результате погиб пассажир – 36-летний мужчина. Он, как и водитель, не пользовался ремнями безопасности. Но водитель выжил – его с травмами различной степени тяжести доставили в ОКБ № 2 Тюмени.
Сообщается, что водитель неоднократно попадал в поле зрения автоинспекторов: в 2015, 2018 и 2020 годах привлекался к административной ответственности за вождение без прав в состоянии опьянения.
Авария, о которой идёт речь, произошла в минувшую пятницу, 5 июня, примерно в 16.00 в посёлке Юшала. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал с дороги: автомобиль врезался в опору освещения, затем в забор и перевернулся. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В результате погиб пассажир – 36-летний мужчина. Он, как и водитель, не пользовался ремнями безопасности. Но водитель выжил – его с травмами различной степени тяжести доставили в ОКБ № 2 Тюмени.
Сообщается, что водитель неоднократно попадал в поле зрения автоинспекторов: в 2015, 2018 и 2020 годах привлекался к административной ответственности за вождение без прав в состоянии опьянения.
«Со слов водителя известно, что перед происшествием он и пассажир употребляли алкогольные напитки»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– рассказали в областном УГИБДД.
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