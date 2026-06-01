Возрастное ограничение 18+
Шестилетний мальчик угодил под машину во дворе в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В минувшее воскресенье, 7 июня, примерно в 17.30 в Екатеринбурге во дворе дома № 31 на улице Рябинина шестилетний мальчик выбежал под колёса Citroen Berlingo.
По словам водителя, ребёнок неожиданно выбежал из-за другой машины.
Известно, что ребёнок гулял без присмотра взрослых. Под машину он попал, когда побежал домой с детской площадки.
В Госавтоинспекции призывают родителей не оставлять детей на улице одних и ежедневно напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам водителя, ребёнок неожиданно выбежал из-за другой машины.
«В результате ДТП шестилетний мальчик с ушибами и ссадинами головы доставлен в ДГКБ №9, где ему оказали необходимую помощь и после осмотра отпустили домой»,
– рассказали в городской ГИБДД.
Известно, что ребёнок гулял без присмотра взрослых. Под машину он попал, когда побежал домой с детской площадки.
В Госавтоинспекции призывают родителей не оставлять детей на улице одних и ежедневно напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге. Мероприятие для возрастной категории 18+
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