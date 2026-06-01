Шестилетний мальчик угодил под машину во дворе в Екатеринбурге





рассказали в городской ГИБДД. «В результате ДТП шестилетний мальчик с ушибами и ссадинами головы доставлен в ДГКБ №9, где ему оказали необходимую помощь и после осмотра отпустили домой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшее воскресенье, 7 июня, примерно в 17.30 в Екатеринбурге во дворе дома № 31 на улице Рябинина шестилетний мальчик выбежал под колёса Citroen Berlingo.По словам водителя, ребёнок неожиданно выбежал из-за другой машины.Известно, что ребёнок гулял без присмотра взрослых. Под машину он попал, когда побежал домой с детской площадки.В Госавтоинспекции призывают родителей не оставлять детей на улице одних и ежедневно напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге. Мероприятие для возрастной категории 18+