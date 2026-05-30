Опасная поездка без ремней безопасности закончилась смертельным ДТП в Невьянском районе





– рассказали в управлении. «Согласно показаниям спидометра, скорость транспортного средства перед опрокидыванием составляла 140 километров в час, что свидетельствует о грубом пренебрежении установленными ограничениями скоростного режима»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшее воскресенье, 7 июня, в Невьянском районе на седьмом километре дороги «подъезд к станции Аять» съехала с дороги и опрокинулась Kia.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём иномарки была 20-летняя девушка с водительским стажем полтора года. По предварительным данным, автомобилистка разогналась слишком сильно и не справилась с управлением.В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка. Сама водительница, а также ещё один пассажир – 20-летний молодой человек – с травмами различной степени тяжести были доставлены в невьянскую больницу. Известно, что никто из находившихся в машине не был пристёгнут.Мероприятие для возрастной категории 18+