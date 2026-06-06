В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажном доме были спасены четыре человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ночью произошёл пожар в 16-этажном жилом доме на улице Расточной, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило 7 июня в 00.46.По данным ведомства, огнём было повреждено домашнее имущество, балкон квартиры на 6-м этаже, а также обшивка балкона на 7-м этаже. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м.До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек. Сотрудники МЧС спасли ещё четырёх жильцов с использованием специальных устройств и вывели их по лестничным маршам.В результате происшествия есть пострадавшие. Для ликвидации возгорания были привлечены 32 сотрудника и 9 единиц техники. Пожар был локализован в 01.39, открытое горение ликвидировано в 01.45. Полностью работы по проливке и разбору конструкций завершены в 03.40. Мероприятие для возрастной категории 18+