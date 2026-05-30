В Свердловской области на трассе вблизи Каменска-Уральского затруднено движение после смертельного ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 104 км автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» вблизи Каменска-Уральского организовано реверсивное движение в связи со смертельным ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Скания». В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на данном участке дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также следовать указаниям инспекторов ДПС. При возможности автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.Мероприятие для возрастной категории 18+