Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на трассе вблизи Каменска-Уральского затруднено движение после смертельного ДТП
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На 104 км автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» вблизи Каменска-Уральского организовано реверсивное движение в связи со смертельным ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Скания». В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на данном участке дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также следовать указаниям инспекторов ДПС. При возможности автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Скания». В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на данном участке дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также следовать указаниям инспекторов ДПС. При возможности автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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